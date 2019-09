Μουντομπάσκετ Κίνας: 59 στο… κεφάλι! Η Σερβία διέλυσε στις Φιλιππίνες – video

“Σάκος του μποξ” για τη Σερβία οι Φιλιππίνες! Η ομάδα του Τζόρτζεβιτς δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα κόντρα σε έναν αδύναμο αντίπαλο και νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία (126-67), κάνοντας το 2×2 στον όμιλο της στο Μουντομπάσκετ 2019.

Η Σερβία είχε φανταστικά ποσοστά (86% δίποντα, 55% τρίποντα) και πλέον στρέφει την προσοχή της στο παιχνίδι με την Ιταλία (04.09.2019, 14:30) η οποία νωρίτερα νίκησε εύκολα την Ανγκόλα. Στον αντίποδα, οι Φιλιππίνες που είχαν ηττηθεί με 62-108 από την Ιταλία συμβιβάστηκαν με μία ακόμη ντροπιαστική ήττα.

Οι Νεμάνια Μπιέλιτσα (20π.), Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς (17π.) ήταν εκπληκτικοί, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Νίκολα Γιόκιτς (11 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ). Όσον αφορά τον σέντερ του Ολυμπιακού, Νίκολα Μιλουτίνοφ πέτυχε 10 πόντους στα 12 λεπτά που αγωνίστηκε.

Τα δεκάλεπτα: 28-13, 62-35, 99-48, 126-67

.@simke12 goes backdoor to finish the oop for the 🍒 on the 🍰 for @KSSrbije 🇷🇸#SRBPHI #SrbijaGotGame

📽 https://t.co/U6RPjwM4Dr pic.twitter.com/5jz6BydS99

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 2, 2019