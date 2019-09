Παγκόσμιο Κύπελλο 2019: Εύκολη πρεμιέρα για την Team USA! video

Με πρώτο σκόρερ τον γκαρντ της Γιούτα, Ντόνοβαν Μίτσελ (16π.), η Team UDA επικράτησε με 88-77 της Τσεχίας, στο «Shanghai Oriental Sports Center», στην πρώτη αγωνιστική αγωνιστική της στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας.

FINAL: 🇺🇸 USA 88, 🇨🇿 CZE 67

1-0 in China. @spidadmitchell goes for a team-high 16 pts. & @hbarnes adds 14 pts.#USAGotGame x #FIBAWC pic.twitter.com/5mu771RDcn

— USA Basketball (@usabasketball) September 1, 2019