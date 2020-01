Παγκόσμιο σοκ! Σκοτώθηκε ο Κόμπε Μπράιαντ

Συγκλονίζει όλο τον κόσμο η είδηση του θανάτου του Κόμπε Μπράιαντ, μετά από πτώση ελικοπτέρου, στο οποίο επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα χωρίς να υπάρχει επιζών, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ο Αμερικανός ήταν μόλις 42 ετών και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών για το παγκόσμιο μπάσκετ, με 5 “δαχτυλίδια” πρωταθλητή στο NBA.

Περισσότερο σε λίγο…

