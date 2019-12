“Πάγωσαν” με Ντόντσιτς στο Ντάλας! Αμφίβολος για τη “μάχη” με Αντετοκούνμπο

Μόλις 90 δευτερόλεπτα από το τζάμπολ στο ματς των Μάβερικς με τους Χιτ (118-122) και ο Λούκα Ντόντσιτς «πάγωσε» τους πάντες στην ομάδα του.

Ο 21χρονος Σλοβένος γκαρντ της ομάδας του Ντάλας πάτησε με το δεξί πόδι στο παπούτσι του Κέντρικ Ναν, με αποτέλεσμα να γυρίσει τον αστράγαλό του και να αποχωρήσει κουτσαίνοντας (σ.σ. έδειξε να πονάει πάρα πολύ). Οι ακτινογραφίες που έβγαλε όμως στη συνέχεια καθησύχασαν τους ανθρώπους των Μάβερικς, αφού ήταν καθαρές .

Σύμφωνα με την ομάδα του Ντάλας, ο Ντόντσιτς δεν έχει κάτι σοβαρότερο από ένα ελαφρύ διάστρεμμα. Η συμμετοχή του πάντως στο «μεγάλο» ματς στην έδρα των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο (τα ξημερώματα της Τρίτης (17/12, 03:00)) αυτή τη στιγμή θεωρείται αμφίβολη.

Luka Doncic just left the game with an ankle injury. Hope he’s okay 🙏 pic.twitter.com/87a3mN3DZI

— NBA Central (@TheNBACentral) December 15, 2019