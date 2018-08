Παίκτης της Μπαρτσελόνα έχασε 10 κιλά σε ένα καλοκαίρι! – video

Μία νέα μετεγγραφή έκανε ουσιαστικά η Μπαρτσελόνα, αφού ο Κέβιν Σεραφέν, αναμένεται να παρουσιαστεί ως… άλλος παίκτης στις υποχρεώσεις της νέας σεζόν για τους «μπλαουγκράνα». Δέκα ολόκληρα κιλά έχασε ο Γάλλος σέντερ.

«Έχω χάσει σχεδόν 10 κιλά σε σχέση με πέρσι και είμαι στην καλύτερη κατάσταση που ήμουν ποτέ για τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται με την Μπαρτσελόνα», ανέφερε ο ίδιος ο Σεραφέν σε video που ανάρτησε στο twitter και το οποίο έγινε γρήγορα viral.

When you feel like the week is starting perfectly well: ✅ almost 10 kilos less compared to last year, getting in the best shape ever for the great challenges of the coming season 💦 💪 🔥 visca @FCBbasket! #frenchsavage #frenchsavagesummer #TheBestHasYetToCome #BeastInDaMaking pic.twitter.com/Er4rLm8B89

— kevin seraphin (@kslife7) August 6, 2018