Ο κορονοϊός «χτύπησε» και τις ΗΠΑ. Ένας παίκτης του ΝΒΑ φαίνεται πως ανησύχησε αρκετά, ώστε να ανακοινώσει πως θα κρατήσει…. αποστάσεις από τους θαυμαστές του.

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ των Μπλέιζερς φαίνεται πως έχει ανησυχήσει από την εξάπλωση του κοροναϊού και παίρνει μετρά προστασίας!

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τwitter, ο παίκτης του ΝΒΑ ανακοίνωσε πως θα σταματήσει να υπογράφει αυτόγραφα, καθώς ο κορονοϊός έφτασε και στο Όρεγκον της Αμερικής. Παράλληλα, ο ΜακΚόλουμ συμβούλευσε τον κόσμο να πλένει τα χέρια του με σαπούνι για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα.

«Ο κορονοϊός χτύπησε επίσημα το Όρεγκον. Συγκεκριμένα, τη Λίμνη Οσουέγκο. Βεβαιωθείτε όλοι ότι πλένε τα χέρια σας με σαπούνι για περισσότερα από 20 δευτερόλεπτα με το νερό να τρέχει και καλύπτετε το πρόσωπό σας, όταν βήχετε. Επίσημα κάνω ένα διάλειμμα στην υπογραφή αυτογράφων, μέχρι νεωτέρας» αναφέρει χαρακτηριστά.

The Corona Virus has officially hit Oregon. More specifically Lake Oswego…Make sure y’all washing y’all hands with soap for 20 or more seconds & covering ya mouths when you cough. I am officially taking a break from signing autographs until further notice.



Sincerely,



CJ