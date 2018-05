Παναθηναϊκός: Άκαρπη επαφή Γιαννακόπουλου με Μπερτομέου

Πιο συγκεκριμένα, τα δημοσιεύματα που έχουν προκύψει αναφέρουν πως η οικογένεια Γιαννακόπουλου συζήτησε με τον Τζόρντι Μπερτομέου, με σκοπό να πέσουν οι τόνοι και να βρεθεί λύση.. παραμονής του Παναθηναϊκού στην Euroleague.

Η επικοινωνία αυτή -στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Μάνος Παπαδόπουλος, φέρεται πως έγινε πριν τη δήλωση που έκαναν οι Παύλος και Θανάσης Γιαννακόπουλος.

Η πλευρά της οικογένειας Γιαννακόπουλου έκανε ξεκάθαρο πως πρέπει να λυθούν τα ζητήματα που έχουν προκύψει, διαφορετικά ο Παναθηναϊκός θα αποχωρήσει από την διοργάνωση. Ο Τζόρντι Μπερτομέου απ’ την μεριά του απάντησε πως τώρα δεν μπορεί να γίνει κάτι και πως πρέπει να περιμένουν μετά το Final Four.

The Giannakopoulos brass talked yesterday with Jordi Bertomeu and discussed reaching a ceasefire agreement to keep Panathinaikos in the Euroleague, sources told Sportando.

— Sportando (@Sportando) May 5, 2018