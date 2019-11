Παναθηναϊκός – Άλμπα Βερολίνου: Ήττα – σοκ για το Τριφύλλι!

Ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου και παρά το μυθικό παιχνίδι του Ιωάννη Παπαπέτρου δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα με 106-105 από τη γερμανική ομάδα.

Οι “πράσινοι” ήταν για μία ακόμη φορά αρνητικοί στην άμυνα με τεράστια κενά, αλλά ο Έλληνας φόργουορντ έκανε το ματς της ζωής του (ιστορικό ρεκόρ με 39 πόντους) για να “κρατήσει” την ομάδα του στο ματς.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε έτσι δύο φορές στην παράταση, όπου όμως οι παίκτες του Αργύρη Πεδουλάκη δεν… άντεξαν τελικά και έχασαν στις λεπτομέρειες από τους Γερμανούς.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ άσχημα στην άμυνά του και δεχόμενος συνεχόμενα καλάθια βρέθηκε να χάνει με 11-6 από τους Γερμανούς στο ΟΑΚΑ. Η είσοδος του Ιωάννη Παπαπέτρου όμως, του έδωσε ώθηση στην επίθεση, αφού ο Έλληνας φόργουορντ ήταν “καυτός” και πέτυχε 13 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο και “έκλεισε” με σκορ 31-31.

Η Άλμπα Βερολίνου ήταν όμως αυτή που μπήκε πιο δυνατά και στο δεύτερο δεκάλεπτο, φθάνοντας και σε διψήφια διαφορά, χάρη στην τραγική περιφερειακή άμυνα του Τριφυλλιού που της επέτρεψε να πετύχει 7 τρίποντο στο πρώτο ημίχρονο. Ένα ξέσπασμα με πρωταγωνιστή τον Νίκο Παππά “ξύπνησε” για λίγο τους “πράσινους”, αλλά οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να “πυροβολούν” από μακριά για το 49-58 του ημιχρόνου.

Nikos Pappas with the intricate feed 🌪️👀 to @Jwiley_24 who gets the bucket #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/YsxITmK5KB — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2019

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη “έσφιξε” την άμυνά της και με τον Παπαπέτρου να κάνει ρεκόρ καριέρας στη Euroleague, όντας ασταμάτητος στην επίθεση, “μάζεψε” τη διαφορά ακόμη και στο καλάθι, πριν το 69-74 στο 30′.

Το σόου του Παπαπέτρου συνεχίστηκε και στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει λύσεις και από τον Παππά και τον Γουάιλι για να στείλει τελικά το ματς στην παράταση με 88-88.

.@Jwiley_24 got up HIGH as he raced away for a BIG dunk #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Gl8MU0zcdC — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2019

Στον έξτρα χρόνο, ένα τρίποντο του Παππά έδειξε να βάζει τους “πράσινους” σε θέση οδηγού, όμως ο Νόκο αποτέλεσε άλυτο πρόβλημα για την άμυνά του μέσα στη ρακέτα και έτσι το ματς πήγε και σε δεύτερη παράταση με σκορ 98-98.

.@hermannsson15 spins and gets the bucket to tie the game as we head to the Second OT#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2yrnZBJnWL — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2019

Εκεί, η Άλμπα Βερολίνου πήρε προβάδισμα, αλλά ο Παναθηναϊκός με τον Τόμας, τον Γουάιλι και τον Παπαπέτρου βρέθηκε να προηγείται με 105-103 και ενώ απέμεινε από μία επίθεση για κάθε ομάδα.

Ο Τόμας όμως… κατάφερε να δεχθεί καλάθι και να κάνει και φάουλ κάτω από τη ρακέτα, δίνοντας προβάδισμα στους Γερμανούς. Αυτοί έκαναν το 106-105 και ο Ράις εκδήλωσε με το χειρότερο δυνατό τρόπο την τελευταία επίθεση του Τριφυλλιού, φέρνοντας την ήττα στο ΟΑΚΑ. Αποδοκιμασίες στο τέλος από τους φίλους του Τριφυλλιού.

Τα δεκάλεπτα: 31-31, 49-58, 69-74, 88-88κ.α., 98-98α’ παρ., 105-106β’ παρ.

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Πεδουλάκης): Τόμας 16 (5/11 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 3/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, Ράις (0/4 σουτ), Παπαγιάννης 2, Παπαπέτρου 39 (9/10 δίποντα, 6/12 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Παππάς 14 (4/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Τζόνσον 2, Μπράουν, Καλάθης 10 (3/9 δίποντα, 4/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 9 λάθη), Γουάιλι 22 (7/11 δίποντα, 8/8 βολές), Μήτογλου.

Άλμπα Βερολίνου (Ρενέσες): Μέισον 9 (1), Γκιφάι 14 (2), Ντιλόου, Μάτισεκ, Σνάιντερ 6 (2), Χέρμανσον 20 (7/10 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 6 λάθη), Γκεντράιτις 15 (6/8 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τίμαν 11 (4/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ), Νόκο 17 (7/9 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Σίκμα 14 (5/7 δίποντα, 4/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 λάθη).