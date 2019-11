Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές: Ο Παπαγιάννης… ψήλωσε το Τριφύλλι! Ο Ράις “σκότωσε” τους Τούρκους – videos

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε για μία ακόμη φορά τεράστια προβλήματα στο αμυντικό ριμπάουντ, αλλά με όλους τους παίκτες του να βοηθούν στο σκοράρισμα και τον Παπαγιάννη να “καθαρίζει” στους αιθέρες με την είσοδό του στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, κατάφερε να “λυγίσει” με 86-70 την Ανατολού Εφές στο ΟΑΚΑ.

Ο Έλληνας σέντερ είχε 10 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 τάπες και ένα κλέψιμο σε μόλις 16 λεπτά συμμετοχής, κάνοντας τη διαφορά στο ματς, μαζί με τον Ράις, που ήταν επιβλητικός στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης σε άμυνα και επίθεση. “Πάλευε” μόνος του στο τέλος για τους Τούρκους, ο Λάρκιν με 28 πόντους και 4/6 τρίποντα.

Με ένα γρήγορο 7-0 και δύο τρίποντα του Φρεντέτ ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να προηγείται από νωρίς της Αναντολού Εφές και βρίσκοντας σκορ και από τους Τόμας, Καλάθη και Ράις, “έκλεισε” το πρώτο δεκάλεπτο με 24-19. Μοναδικό πρόβλημα για μία ακόμη φορά το επιθετικό ριμπάουντ των αντιπάλων του, που τους κράτησε κοντά στο σκορ.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με 5-0 σερί και πάλι από τον Παναθηναϊκό, δίνοντάς του για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στο σκορ, όμως Μίσιτς και Σιμόν πέτυχαν προσωπικά καλάθια στη συνέχεια, κάνοντας το ματς ντέρμπι. Οι “πράσινοι” κράτησαν πάντως το προβάδισμα στο ημίχρονο με σκορ 42-38.

Μετά την ανάπαυλα, η Αναντολού Εφές ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά στο ματς και με τους “πράσινους” να αντιμετωπίζουν προβλήματα και στην επίθεση εκτός από τα ριμπάουντ, βρέθηκαν και πίσω στο σκορ με 51-54. Στο διάστημα αυτό, οι διαιτητές έδωσαν τεχνική ποινή και δύο αντιαθλητικά στους γηπεδούχους, ξεσηκώνοντας και την κερκίδα. Το Τριφύλλι έκλεισε όμως το δεκάλεπτο με ένα φοβερό 12-0 σερί, το οποίο είχε ως πρωταγωνιστή τον Παπαγιάννη, ο οποίος “καθάρισε” τα ριμπάουντ, αλλά πέτυχε και 4 πόντους, για το 63-54 στο 30′.

