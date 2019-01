Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα (20:00 LIVE από το newsit.gr) τη Ζαλγκίρις σε έναν “τελικό” για την 8άδα της Euroleague, με τον Ρικ Πιτίνο να αφήνει “ανοιχτή” τη συμμετοχή του Έιντριεν Πέιν στο ματς.

Ο Αμερικανός σέντερ έφθασε στην Αθήνα μόλις λίγες ημέρες πριν και ο προπονητής τους Τριφυλλιού, σημείωσε από την πρώτη στιγμή ότι δεν βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα φόρμας.

Με νέα ανάρτησή του στο twitter μάλιστα, ο Πιτίνο σχολίασε αποκλειστικά την υπόθεση του Πέιν, αποθεώνοντας τον παίκτη του μεν, υπογραμμίζοντας δε ξανά την ανετοιμότητά του, γεγονός που ίσως δηλώνει και τη μη χρησιμοποίησή του στο παιχνίδι με την Ζαλγκίρις.

«Ο Άντριαν Πέιν θα μας βοηθήσει με το πρόβλημα στα ριμπάουντ μόλις βρεθεί σε φόρμα. Είναι σπουδαίος τύπος και σκληρός εργάτης».

Adrian Payne will help our rebounding problems once he gets in shape. Great guy and a hard worker.

