Με τον Παναθηναϊκό να έχει μειώσει στους τρεις πόντους με μεγάλο τρίποντο του Νικ Καλάθη, η Ρεάλ έκανε κακή επίθεση και ο Ντόνσιτς αναγκάστηκε να πάρει ένα τραβηγμένο σουτ, μπροστά στον αρχηγό του Τριφυλλιού.

Το χρονόμετρο έδειχνε 1′ και 11» πριν το τέλος και 0,9» για την επίθεση των Ισπανών, που βρίσκονταν αντιμέτωποι με μία γκέλα ολκής! Το σουτ του νεαρού Σλοβένου όμως, έκανε τη χάρη στους οπαδούς των Μαδριλένων και αφού πρώτα χτύπησε στο ταμπλό, κατέληξε στο καλάθι, για το 88-82 που έκρινε ουσιαστικά το ματς.

Ο Λούκας Ντόνσιτς πάντως, ήταν εξαιρετικός στον αγώνα, έχοντας 17 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ, με 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Αυτό το σουτ δε, ήταν το τέταρτο τρίποντό του στο ματς.

⚪ Broken Play

⚪ Shot Clock running down

⚪ Late in the 4th

⚪ Final Four place on the line.

Give it to the 'Wonder Boy'

What a shot from @luka7doncic #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/er3UiSFXAo

— EuroLeague (@EuroLeague) April 27, 2018