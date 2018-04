Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Μάικ Τζέιμς να δίνει, μετά το τέλος του αγώνα, την απάντηση του στο δημοσίευμα που κυκλοφόρησε κι έκανε λόγο για συμφωνία του με την Αρμάνι Μιλάνο.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Τσέμα Ντε Λούκας έγραψε στο twitter ότι ο Αμερικανός γκαρντ του «τριφυλλιού» έχει ήδη υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα.

Mike James, ex Baskonia, ex #NBA y uno de los cracks del Panathinaikos, ya tiene hecho su fichaje por el Milán para las tres próximas temporadas y más de 5 millones de montante global.

Ο Μάικ Τζέιμς δεν άφησε αναπάντητο το δημοσίευμα. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τη Ρεάλ και τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four της Euroleague, ο Αμερικανός άσος έγραψε στο twitter: “Σας παρακαλώ, μην με εκνευρίζετε αυτή τη στιγμή, δεν είναι το σωστό τάιμινγκ”.

Please don’t upset me, it’s not the time https://t.co/DFuYIHAOLT

