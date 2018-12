Παναθηναϊκός: Είναι επίσημο! Ο Πιτίνο στο “τριφύλλι”

Με ανάρτηση του στα social media, ο Ρικ Πιτίνο ανακοίνωσε πως είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αντικαθιστώντας έτσι τον Τσάβι Πασκουάλ.

Στο μήνυμα του, ο Αμερικανός κόουτς θέλησε να ευχαριστήσει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ευκαιρία που του δίνει…

«Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ευκαιρία που μου έδωσε να κοουτσάρω τον Παναθηναϊκό που έχει μεγάλη παράδοση. Είμαι πανέτοιμος να βοηθήσω», έγραψε ο 66χρονος τεχνικός στο λογαριασμό του στο twitter.

Wishing everyone a Merry Christmas! I want to thank Dimitris Giannakopoulos for the unique opportunity to coach Panathinaikos -great tradition. I’m fired up to help!

