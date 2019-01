Ο Σον Κιλπάτρικ, λίγες ώρες μετά την άφιξη του στην Αθήνα, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού έκανε το πρώτο του tweet επί ελληνικού εδάφους, ανεβάζοντας δύο φωτογραφίες από την άφιξή του στην Αθήνα και έγραψε: «Ενθουσιασμένος που πηγαίνω στη δουλειά. Πάμε πράσινοι».

Excited to get to work! Let’s Go Green!!!! @paobcgr #Pao #gate13 ☘️ 🇬🇷 pic.twitter.com/gNSHiXkx9p

— Sean Kilpatrick Jr (@SeanKilpatrick) January 11, 2019