Παναθηναϊκός: Επιστρέφει στο ΟΑΚΑ ο Ντομινίκ Ουίλκινς!

Συγκλονιστικέ στιγμές αναμένεται να ζήσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο δεύτερο τουρνουά προς τιμήν του αειμνήστου προέδρου της ΚΑΕ, Παύλου Γιαννακόπουλου, τον ερχόμενο Σεπτέμβρη.

Κι αυτό γιατί πέραν της του λαβάρου που θα ανέλθει στον «ουρανό» του ΟΑΚΑ για τον Θανάση Γιαννακόπουλο, οι «πράσινοι» έχουν προσκαλέσει για βράβευση και έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ.

Ο Ντομινίκ Ουίλκινς έγινε το μεγαλύτερο όνομα που αγωνίστηκε στην Ευρώπη, όταν φόρεσε τη φανέλα του Τριφυλλιού τη σεζόν 1995-06 και 23 χρόνια μετά θα βρεθεί ξανά στην Ελλάδα για να αποθεωθεί από τους «πράσινους». Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο παίκτης, μιλώντας στο gazzetta.gr, ενώ έκανε και σχετικές αναρτήσεις στο twitter.

#ThrowbackThursday to my amazing Times at @paobcgr in #greece Can’t wait to come back! pic.twitter.com/Encymb70aZ

— Dominique Wilkins 🏀 (@DWilkins21) August 15, 2019