Παναθηναϊκός: Έρχεται ο Πιτίνο! Εκτός προπόνησης ο Καλάθης

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την… παράδοση-παραλαβή στη θέση του προπονητή, με τον Ρικ Πιτίνο να ειδοποιεί και μέσα από τα social media, ότι ξεκίνησε το… πακετάρισμα για το ταξίδι του στην Ελλάδα.

Ο Αμερικανός τεχνικός αναμένεται να κάνει το δεύτερο ντεμπούτο του με την ομάδα, στο ματς με τη Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ για την 11η αγωνιστική Euroleague, με τον Γιώργο Βόβορα να παραμένει ως πρώτος προπονητής και στο παιχνίδι με τον Ηρακλή στη Basket League.

Ο Έλληνας τεχνικός είναι πιθανό να ξεκουράσει τον Νικ Καλάθη στο εν λόγω ματς, με τον αρχηγό του Τριφυλλιού να κάνει συντήρηση στην προπόνηση του Σαββάτου, χωρίς πάντως να έχει κάτι σοβαρό.

I’m packing for Greece, now let’s see if I can correctly pick the ncaa champion for the third year in a row. Who I would like to see crowned? UK, UL, TTU, Gonzaga. Who could be crowned? UVA, OhioSt, Michigan St, Auburn. Who will be crowned, @DukeMBB. Hope you’re happy warren!

— Rick Pitino (@RealPitino) November 24, 2019