Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας: Καλάθης και Τόμας «καθάρισαν» τους Σέρβους!

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αλλά έκανε το καθήκον του στην πρεμιέρα του στην Euroleague. Η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη επικράτησε εντός έδρας του Ερυθρού Αστέρα με 87-82 και ξεκίνησε με νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Μίλαν Τόμιτς έβαλαν δύσκολα στους «πράσινους», οι οποίοι είχαν σε μεγάλο βράδυ για ακόμα μία φορά το δίδυμο Καλάθη (21π., 7ασ.) – Τόμας (18π. 11ριμπ.).

Από τους φιλοξενούμενους, ξεχώρισε ο πρώην “πράσινος”, Τζέιμς Γκιστ με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ. Πολύ καλός κι ο Περπέρογλου με 15 πόντους, ενώ 15 έβαλε κι ο Μπαρόν.

Δείτε το LIVE του αγώνα

O Ερυθρός Αστέρας μπήκε αποφασισμένος να πάει το παιχνίδι σε χαμηλό τέμπο, με το πλάνο του Μίλαν Τόμιτς να εφαρμόζεται άψογα στο πρώτο ημίχρονο και τους Σέρβους να είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικοί, μην αφήνοντας τον Παναθηναϊκό να τρέξει και να ξεφύγει στο σκορ.

Με τον Γκιστ, μάλιστα, να μπαίνει με το μαχαίρι στα δόντια, θέλοντας να δώσει απαντήσεις στην πρώην του ομάδα, ο Ερυθρός Αστέρας προηγήθηκε με 8-17 στο 8′.

Ο Αργύρης Πεδουλάκης έριξε στο παρκέ τους Ράις, Τζόνσον, Μήτογλου και Παπαγιάννη και κατάφερε να βελτιώσει την άμυνα της ομάδας του ομάδας του, την ώρα που ο Καλάθης ήταν το “Α” και το “Ω” στην επίθεση.

Με 12-0 σερί, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 20-17 στο 12′, ωστόσο δεν μπόρεσε να ξεφύγει ποτέ στο σκορ. Ο Μήτογλου έδωσε πολύτιμες βοήθειες, ο Φριντέτ άρχισε να παίρνει μπροστά και ο Καλάθης συνέχισε τις υψηλές πτήσεις, ωστόσο οι “πράσινοι” δεν μπόρεσαν να πάρουν σημαντική διαφορά (37-35) στο τέλος του ημιχρόνου.

Fast Break alert 😤 @D_Mitoglou with the HUGE finish! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/b2BmtIb34t

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε άρδην στο δεύτερο μέρος. Ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος να “καθαρίσει” την υπόθεση νίκη και το έκανε από το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Καλάθης συνέχισε να “οργιάζει”, ο Τόμας πήρε μπροστά και στην επίθεση, ενώ ο Παπαγιάννης έκανε πλάκα κάτω από τα καλάθια, “καρφώνοντας” όλα τα “δώρα” του αρχηγού του “τριφυλλιού”, Καλάθη.

New boy @jimmerfredette making some slick passes out here! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/zfszTdayIl

— EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2019