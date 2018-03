Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας: «Μαγικός» Καλάθης στο ΟΑΚΑ! «Δώρο» από Βαλένθια

Τα… σίγουρα χέρια των Νικ Καλάθη (17π., 10ασ. 6 κλεψ.) και Κρις Σίνγκλετον (21π.) οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην άνετη νίκη, 91-71, επί του Ερυθρού Αστέρα, στο ΟΑΚΑ, την 16η σε 27 αγωνιστικές της Euroleague.

Οι “πράσινοι” έβγαλαν ενέργεια, έπαιξαν εξαιρετική άμυνα πρόσφεραν θέαμα, κυρίως όμως εξασφάλισαν την πρόκρισης τους στα πλέι οφ.

Το «τριφύλλι» ελπίζει πλέον να προλάβει ακόμα και την 4η θέση, που δίνει το πλεονέκτημα έδρας, αφού η ρεάλ μαδρίτης ηττήθηκε στην έδρα της Βαλένθια με 96-88 (υπάρχει τριπλή ισοβαθμία).

Το παιχνίδι…

Ο Παναθηναϊκός μπήκε “δυνατά” στον αγώνα, με τον Καλάθη να έχει την… κλασική καλή του παρουσία και τον Τζέιμς να βοηθάει κυρίως με ασίστ και να δίνει γρήγορο ρυθμό. Την ίδια στιγμή ο Αντετοκούνμπο βοήθησε πολύ και στις δυο ρακέτες. Η ομάδα του Πασκουάλ κράτησε “κλειδωμένο” τον Ερυθρό Αστέρα στους 2 πόντους για σχεδόν 6 λεπτά, ενώ είχε πολυφωνία στην επίθεση της, με.. κορυφαίο τον Καλάθη (7 π.). Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ρυθμό προς το τέλος της περιόδου, πήραν πόντους μέσα απ’ το “ζωγραφιστό” από τον Όμιτς και ολοκλήρωσαν το δεκάλεπτο στο -9 (24-15).

Ο Ερυθρός Αστέρας προσπάθησε και στο δεύτερο δεκάλεπτο να εκμεταλλευτεί την καλή του παρουσία μέσα στη ρακέτα με τους Μπιέλιτσα και Όμιτς. Όταν… έτρεχε, ο Παναθηναϊκός έβρισκε άνετα σκοράρισμα, αλλά όταν δεν το έκανε, είχε “νεκρά¨διαστήματα. Από το +14 η διαφορά έφτασε στο +4 (36-32). Με μπροστάρηδες τους Σίνγκλετον και Καλάθη, το “τριφύλλι” κατάφερε να ανεβάσει και πάλι τη διαφορά και να πάει στο ημίχρονο με σκορ 47-38.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε.. πάθος και ενέργεια με την έναρξη της επανάληψης, κάτι που φάνηκε και στις άμυνες που έκανε. Ο Καλάθης έδειξε και πάλι τα ηγετικά του στοιχεία, κλέβοντας μπαλιές και μοιράζοντας ασίστ, ο Σίνγκλετον ανέλαβε να σκοράρει, το “τριφύλλι” έβαλε το “τούρμπο” και τα πράγματα έγιναν εύκολα (έφτασε στους 22 πόντους η διαφορά, με το σκορ της περιόδου να είναι τελικά το 77-56).

Η… χαλάρωση ήρθε στις κινήσεις των παικτών του Παναθηναϊκού στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Ερυθρό Αστέρα να κάνει ένα 3-12 επιμέρους σκορ και να μειώνει σε 80-68. Οι παίκτες του Πασκουάλ σοβαρεύτηκαν στη συνέχεια, έκοψαν τη φόρα των Σέρβων και έφτασε στο τελικό 91-71.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 45-35, 77-56, 91-71

Παναθηναϊκός: Σίνγκλετον 21 (4/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Ρίβερς 11 (1/7 τρίποντα), Τζέιμς 9 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Πέιν 2 (9 ριμπάουντ), Παππάς 9, Γκιστ 3 (1/6 σουτ), Βουγιούκας 3, Λεκαβίτσιους 4, Γκάμπριελ 2, Λοτζέσκι 5 (1), Καλάθης 17 (7/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 6 κλεψίματα, 4 λάθη), Αντετοκούνμπο 5.

Ερυθρός Αστέρας: Κέσελ, Νταβίντοβατς 17 (3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Λάζιτς 3 (1), Ντόμπριτς 3 (1/8 σουτ), Φελντέιν 6 (2/10 σουτ), Γιάνκοβιτς 5 (7 ριμπάουντ), Ρότσεστι 7 (2/7 σουτ, 6 ασίστ), Όμιτς 15 (6/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Λεσόρ 9 (6 ριμπάουντ), Ένις 1, Μπιέλτισα 5.

Παναθηναϊκός: 28/43 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 14/21 βολές, 37 ριμπάουντ (28+9), 22 ασίστ, 10 κλεψίματα, 13 λάθη, 2 τάπες.

Ερυθρός Αστέρας: 18/46 δίποντα, 6/20 τρίποντα, 17/25 βολές, 35 ριμπάουντ (23+12), 16 ασίστ, 8 κλεψίματα, 13 λάθη, 3 τάπες.