Παναθηναϊκός: Έτσι «σκότωσε» την Ούνικς ο Φριντέτ – video

Ο Τζίμερ Φριντέτ φρόντισε να δείξει με το «καλημέρα» τις άγριες διαθέσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο νέος «μπόμπερ» του Παναθηναϊκού «τρέλανε» τους φίλους της ομάδας με το επιθετικό του ταλέντο στο φιλικό παιχνίδι του «τριφυλλιού» με την Ούνικς Καζάν στην Πάτρα.

Ο έμπειρος σκόρερ σημείωσε 31 πόντους με 7/10 δίποντα, 5/8 τρίποντα και 2/3 βολές, διαλύοντας κάθε αμυντικό σύστημα της ομάδας του Δημήτρη Πρίφτη, η οποία δεν μπορούσε να τον σταματήσει με τίποτα.

#JIMMERMANIA 🔥

Great performance yesterday by @jimmerfredette, as he scored 31 points with 7/10 2P, 5/8 3P, 2/3 FT, 6 As and 6 St. 👏

Get your season ticket now 👉 https://t.co/4RqdgiKmvf#WeTheGreens #jimmerfredette #paobc #panathinaikosbc #panathinaikos #Euroleague pic.twitter.com/kV3rHNKtaC

— Panathinaikos BC (@paobcgr) September 15, 2019