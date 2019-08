Παναθηναϊκός – Φριντέτ: Πήρε την… ευχή του Ντομινίκ Ουίλκινς!

Ο Τζίμερ Φριντέτ έφτασε τη Δευτέρα (19.08.2019) στην Ελλάδα, για λογαριασμό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και λίγα λεπτά μετά την προσγείωσή του στο “Ελ. Βενιζέλος”, ο Ντομινίκ Ουίλκινς έστειλε ένα μήνυμα για τον νέο γκαρντ του “τριφυλλιού”.

Παναθηναϊκός: «Πάτησαν» Ελλάδα Φριντέτ και Γουάιλι! «Τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή» pics

Ο Ντομινίκ Ουίλκινς έκανε retweet το post του Παναθηναϊκού, με την είδηση της άφιξης του Φριντέτ, γράφοντας ως σχόλιο: «Συγχαρητήρια δικέ μου! Τζίμερ, έχω μερικές από τις καλύτερες αναμνήσεις μου ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Πήγαινε μπροστά και κυριάρχησε»!

Με την… ευχή του “Human Highlight Film” ο Φριντέτ!

Congrats my man!!!! @jimmerfredette Playing at @paobcgr are some of my best memories!!!! Go forth and DOMinate! https://t.co/imznjzWZFV

— Dominique Wilkins 🏀 (@DWilkins21) August 19, 2019