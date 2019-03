«Είναι πολύ σημαντικό να μπουμε στα πλέι-οφ. Είμαστε σε καλή κατάσταση, κοιτάμε την διοργάνωση μέρα με την ημέρα, αγώνα με τον αγώνα. Φτάσαμε σε μία μεγάλη νίκη, αυτό είναι το μπάσκετ», ανέφερε αρχικά ο Ρικ Πιτίνο, προτού προσθέσει για τον Νικ Καλάθη: «Φαντασικός παίκτης, πολύ λίγοι παίκτες μπορούν να παίξουν τόσο καλά για τόσο μεγάλο διάστημα, όπως κάνει ο Καλάθης. Ο ΝτεΣόν αντέδρασε πάλι καλά. Είμαι πολύ περήφανος που προπονώ αυτούς τους παίκτες», δήλωσε αρχικά ο Ρικ Πιτίνο

Στη συνέχεια, ο προπονητής του Παναθηναϊκού πρόσθεσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για τον Τόμας: «Από την ώρα που πήρα την δουλειά, ο Τόμας είναι ένας τρομερός παίκτης για εμάς. Είναι ο πιο υποτιμημένος παίκτης στην Euroleague. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τις έξι σερί νίκες, παίζει φανταστικά».

Για τους φιλάθλους του Παναθηναικού: «Ο Κρις Ουάλας, ο GM των Μέμφις Γκρίζλις, ήταν και στους Μπόστον Σέλτικς, με κάλεσε και μου είπε για το ενδιαφέρον του Παναθηναικού. Του είπε πως δεν γνωρίζω τι γίνεται εκεί και μου είπε πως μοιάζει με το Κεντάκι, αλλά με στεροειδή! Προπονώ για 43 χρόνια, αλλά στην Ελλάδα έχω δει πράγματα που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Οι φίλαθλοι ήρθαν στο λεωφορείο και σταμάτησαν την πορεία μας για να φωνάξουν για εμάς! Νόμιζα πως θα μας ληστέψουν, αλλά τραγουδούσαν τον ύμνο μας. Στο Τελ Αβίβ, είχαμε φιλάθλους χωρίς εισιτήρια. Είναι τρομεροί φίλαθλοι και εγώ είμαι ευλογημένος που είμαι εδώ. Περνάω εξαιρετικά!»

Κλείνοντας, ο κόουτς Πιτίνο ανέφερε: «Ήλπιζα να γνωρίζω τον κύριο Αρμάνι, αλλά δεν τον είδα. Ας κάνουμε μερικές ομάδες της Euroleague στην Ιταλία, πρέπει να υπάρχουν περισσότερες ομάδες της χώρας στην διοργάνωση».

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ρικ Πιτίνο έκανε και το… κλασικό tweet του. «Άλλη μία όμορφη εκτός έδρας νίκη στο Μιλάνο με 95-83. Ο Νικ Καλάθης έπαιξε 39 σπουδαία λεπτά με 27 πόντους, 14 ασίστ, 9 ριμπάουντ και μόνο 2 λάθη. Και το καλύτερο της σπουδαίας νίκης η παρουσία του Μανγκόκ Μαθιάνγκ», έγραψε στο twitter.

Another awesome road win at Milano 95-83. Nick Calathes played 39 great minutes with 27 points / 14 assists / 8 rebounds & just 2 turnovers. And to top off the great win Mangok Mathiang showed up! #paobc pic.twitter.com/XS86fmhg1j

— Rick Pitino (@RealPitino) March 22, 2019