Παναθηναϊκός: Η άφιξη του Πιτίνο στο ΟΑΚΑ! – video

Εμφανώς ευδιάθετος, ο Ρικ Πιτίνο έφθασε στο ΟΑΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τη 15η αγωνιστική της Euroleague, ψάχνοντας μια μεγάλη νίκη, που θα τον επαναφέρει στην πρώτη 8άδα της διοργάνωσης.

Ο Αμερτικανός τεχνικός θα κάνει μάλιστα το ντεμπούτο του στον πάγκο του Τριφυλλιού, μπροστά στους οπαδούς της ομάδας και σε μία ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή, κόντρα στην 3η ομάδα της κατάταξης.

Rick Pitino arrives for his first game in charge!#GameON pic.twitter.com/wnttrf64EU

— EuroLeague (@EuroLeague) December 28, 2018