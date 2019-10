Παναθηναϊκός: Η “τρελή” ασίστ στο σόου του Καλάθη! – video

Ο κορυφαίος πασέρ της Ευρώπης απέδειξε για μία ακόμη φορά το ταλέντο του στις ασίστ, μοιράζοντας 15 συνολικά στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζενίτ στην Αγία Πετρούπολη.

Ο λόγος φυσικά για τον Νικ Καλάθη, που ήταν εκπληκτικός στο μας στη Ρωσία, έχοντας και 8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα σε 36 λεπτά αγώνα! Μία ασίστ στον Τόμας όμως στο δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα, ήταν αυτή που “έκλεψε” την παράσταση.

Just your typical @Nick_Calathes15

no look assist 🔥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/nANFHM5kPB

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 24, 2019