Δια χειρός Νικ Καλάθη, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 94-93 της Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΟΑΚΑ, για την 20η αγωνιστική της Euroleague και αύξησε σε 13-7 το ρεκόρ του, επιστρέφοντας στην τετράδα της κατάταξης.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στο φινάλε της πρώτης παράτασης. Ο Πάνγκος έκανε το καταστροφικό 92-93 για το “τριφύλλι” αφήνοντας στην ομάδα του Πασκουάλ 4.7΄΄ για τη λήξη.

Ο Καλάθης όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και με ένα εντυπωσιακό coast to coast έγραψε το τελικό 94-93!

Can you believe this? 😯@Nick_Calathes15 drops in the game-wining layup with nothing left on the clock!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/RxjdTlQxKg

— EuroLeague (@EuroLeague) January 25, 2018