Παναθηναϊκός – Καλάθης: «Έσπασε» τα κοντέρ! Η «μυθική» εμφάνιση του αρχηγού – videos

Ένας μαγικός Νικ Καλάθης εμφανίστηκε στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι – τελικό του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές και κάνοντας πράματα και θάματα στο παρκέ, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

Ο αρχηγός του Τριφυλλιού «άγγιξε» ξανά το triple double, με μία μυθική εμφάνιση, που τον βρήκε να τελειώνει το παιχνίδι με 20 πόντους (5/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/4 βολές) με 13 ασίστ, 8 ριμπάουντ και ένα κλέψιμο, καθώς και όλους τους κρίσιμους πόντους στο τέλος του αγώνα.

Με τις 13 τελικές του πάσες μάλιστα, ο Καλάθης έγραψε ιστορία και στη Euroleague, καθώς έγινε ο 8ος πασέρ όλων των εποχών στη διοργάνωση, ξεπερνώντας τον Νίκο Ζήση, στη σχετική λίστα με τις ασίστ.

and another…@Nick_Calathes15 is in his BAG tonight!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/zzWurGbNaJ

— EuroLeague (@EuroLeague) February 1, 2019