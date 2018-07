Λοτζέσκι και επίσημα στον Παναθηναϊκό! Για ένα ακόμη χρόνο στο ΟΑΚΑ

Στο ΟΑΚΑ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, θα αγωνίζεται και την επόμενη χρονιά, ο Ματ Λοτζέσκι, αφού ανακοινώθηκε και επίσημα η παραμονή του στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, από την «πράσινη» ΚΑΕ.

Ο Αμερικανός με βελγικό διαβατήριο, μετακινήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό και κατάφερε να πανηγυρίσει ένα ακόμη πρωτάθλημα στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Τριφυλλιού. Μετά και την αποχώρηση του Μάρκους Ντένμον για Κίνα δε, η παραμονή του στο ΟΑΚΑ έμοιαζε δεδομένη και τελικά επισημοποιήθηκε κιόλας, από τους «πράσινους».

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ματ Λοτζέσκι για έναν ακόμη χρόνο».

