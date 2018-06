Το μέλλον του Ζακ Όγκαστ στον Παναθηναϊκό παραμένει αμφίβολο, μετά την πρώτη χρονιά του στην ομάδα και οι φήμες τον θέλουν να αποχωρεί φέτος το καλοκαίρι από το ΟΑΚΑ, με τους «πράσινους» να έχουν ήδη αποκτήσει και τον Στεφάν Λάσμε για τη θέση του σέντερ.

Ο ίδιος ο Ελληνοαμερικανός πάντως, έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στο NBA και το Summer League, καθώς οι Σακραμέντο Κινγκς ανακοίνωσαν τη συμμετοχή του στο καλοκαιρινό ρόστερ της ομάδας.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ο Όγκαστ, είχε συμμετάσχει και πέρυσι το καλοκαίρι στο Summer League στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, λίγο πριν συμφωνήσει τελικά με τον Παναθηναϊκό, για συμβόλαιο ενός χρόνου.

Zach Auguste will play with Sacramento Kings NBA Summer League. (Source: Sportando) #Auguste #SacramentoKings pic.twitter.com/QgPXJQks3f

Kings announce roster for the California Classic. De’Aaron Fox, Frank Mason, Justin Jackson, Harry Giles and Marvin Bagley all expected to play: pic.twitter.com/56IuvFAk7c

— James Ham (@James_HamNBCS) June 28, 2018