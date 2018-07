Ο Παναθηναϊκός φέρεται να βρίσκεται πλέον κοντά στο τέλος της συνεργασίας του και με τον Νίκο Παππά, μετά την άρνηση δύο προτάσεων από την πλευρά του παίκτη, με τον Μάικ Τζέιμς να παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ του συμπαίκτη του στους «πράσινους».

Μετά το σχόλιο για το νέο συμβόλαιο του Νικ Καλάθη και τη μη πρόταση στον ίδιο, ο Αμερικανός γκαρντ, απάντησε εκ νέου σε ερωτήσεις φίλων του Τριφυλλιού στο twitter, αυτή τη φορά για τις εξελίξεις με τον Έλληνα παίκτη, αλλά και με τον… ίδιο, τόσο για την παραμονή του στον Παναθηναϊκό, όσο και στην Ευρώπη γενικότερα.

-Οπαδός: «Μάικ, ο Παππάς θέλει 1 εκατ. ευρώ το χρόνο. Τροφή για σκέψη…»

-Τζέιμς: «Τότε πληρώστε τον. Δεν μπορείτε να τους αφήσετε όλους να φύγουν».

