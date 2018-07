Ανεβαζω αυτη τη φωτο για 3 λογους:1ος και πιο σημαντικος , επιβαλλεται να εχω κι εγω στο ινστα μια φωτο απο πιτσιρικος και να μου γραφετε απο κατω σχολια για το ποσο γλυκουλινος ημουν.2ος λογος γιατι σημερα εχω γενεθλια και γινομαι 28 χρονων ταλεντο και πρεπει να μου ευχηθειτε απο κατω.3ος λογος,απλα για να μου θυμισω οτι τα καταφερα.Ειμαι εδω οπου ονειρευομουν να ειμαι απο παιδακι..και θα συνεχισω να ειμαι. 2️⃣8️⃣💚

A post shared by Nikos Pappas (@3pfamilia) on Jul 11, 2018 at 1:44am PDT