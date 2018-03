Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκο… παλικάρι στο ΟΑΚΑ! «Ζόρια» για το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να στείλει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην παράταση, αλλά οι “ερυθρόλευκοι” ήταν καλύτεροι μέσα το ΟΑΚΑ και πανηγύρισαν τη νίκη με 87-85, με την οποία “κλείδωσαν” το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον για το “τριφύλλι”, που μόνο με.. θαύμα θα μπει στην 4άδα. Καταλυτικός και πρώτος σκόρερ των “ερυθρόλευκων” ο Ρόμπερτς με 4x τριποντά. Πήγαν να το πάρουν.. μόνοι τους Καλάθης και Γκιστ.

Σερί ήταν και… πάει. Ο Ολυμπιακός ήταν το “αφεντικό” μέσα στο ΟΑΚΑ, αλλά έδειξε τάσεις αυτοχειρίας. Ο Παναθηναϊκός “πάλεψε» για τη νίκη μέχρι τέλος, έστειλε το ματς στην παράταση (71-71), αλλά τελικά ηττήθηκε με 87-85, σε ματς για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός έβαλε τέλος σε ένα σερί 5-0 των “πρασίνων” σε Ελλάδα και Ευρώπη, από τους τελικούς της Α1 πέρυσι, έφτασε τις 17 νίκες στη Euroleague, παραμένει σταθερά 2ος στο βαθμολογικό πίνακα και στην ουσία ‘κλείδωσε”το πλεονεκτήματο έδρας στα πλέι οφ. Ο Παναθηναϊκός απ’ την άλλη έπεσε στο 14-10 και πολύ δύσκολα θα καταφέρει να μπει μέσα στην 4άδα.

Congratulations to @olympiacosbc who have confirmed its place in the playoffs 👏 pic.twitter.com/RBTakihCuh — EuroLeague (@EuroLeague) March 2, 2018

Ηγέτης – έκπληξη του Ολυμπιακού ήταν ένας παίκτης που έβλεπε την πόρτα της εξόδου… τη νύχτα του χαμένου τελικού Κυπέλλου με την ΑΕΚ. Ο Μπράια Ρόμπερτς πέτυχε 18 πόντους (1/1 δίποντα, 4/4 τρίποντα, και4/5) και έφερε την.. ηρεμία στην ομάδα του Σφαιρόπουλου. “Κλειδί” της επικράτησης των Πειραιωτών ήταν η υπεροχή του στον τομέα των ριμπάουντ (29-39).

Για τον Παναθηναϊκό, ο Τζέιμς Γκιστ με 21 πόντους κρατούσε τους “πράσινους”, ενώ ο Νικ Καλάθης τον ξεπέρασε στο τέλος, φτάνοντας τους 23 πόντους!

Το παιχνίδι…

Ο Παναθηναϊκός έδειξε μεγάλη όρεξη για άμυνα στο ξεκίνημα, βάζοντας δύσκολα στην κυκλοφορία του Ολυμπιακού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Σίνγκλετον να φτάσει πολύ γρήγορα σε 2ο φάουλ. Και οι δυο ομάδες όμως ήταν… τραγικές στην επίθεση. Σε 5 λεπτά αγώνα το σκορ ήταν 4-3! Οι “αιώνιοι” όμως βρήκαν ρυθμό στην επίθεση, με το “τριφύλλι” να μην μπορεί να ξεφύγει από τους αξιόμαχους “ερυθρόλευκους” (18-16 το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο).

Ο ΜακΛιν “φόρτωσε” τον Γκιστ με δεύτερο φάουλ κι έτσι μπήκε ο Πέιν στο παιχνίδι, κάνοντας πολύ καλό ντεμπούτο, με 5 σερί πόντους.

Ο Ολυμπιακός όμως ήταν και πάλι… εκεί και τα τρίποντα του Ρόμπερτς έβαλαν τους “ερυθρόλευκους” μπροστά στο σκορ (23-26). Το μομέντουμ ήταν για τους φιλοξενούμενους που έφτασαν μέχρι το +9 (23-32) με ένα σερί 12-0. Ο Παναθηναϊκός έδειξε πρόβλημα στην επίθεση, δεν πήρε πόντους από Ρίβερς, Τζέιμς και Παππά. Η ομάδα του Σφαιρόπουλου πήρε ριμπάουντ από τον Τιλί, είδε τους γηπεδούχους να είναι άστοχοι σε τρίποντα και βολές και το σκορ του ημιχρόνου να είναι το 34-43.

Ο εκπληκτικός Ρόμπερτς έφτασε τα 4 φάουλ στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, ο Ολυμπιακός είχε αυτοπεποίθηση στις κινήσεις του, αλλά ο Καλάθης πήρε τα.. πάνω του και μαζί με τον Γκιστ έβαλαν και πάλι τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι (45-52).

.@Nick_Calathes15 with the steal and the no 👀 dish for the trailing

Gist 💪#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/e9Tb8ZaE9U — EuroLeague (@EuroLeague) March 2, 2018

Οι “ερυθρόλευκοι” βρήκαν όμως το “τριφύλλι” χωρίς καθαρό μυαλό κυριάρχησαν στα ριμπάουντ και διατήρησαν προβάδισμα πάνω από τους δέκα πόντους. Το buzzer beater τρίποντο του Παπαπέτρου διαμόρφωσε το 50-62 του δεκαλέπτου και έδωσε.. προβάδισμα νίκης στους “ερυθρόλευκους”.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε.. σφυγμό στο τελευταίο δεκάλεπτο με τον Τζέιμς να παίρνει προσπάθειες και να βάζει τους πρώτους του πόντους στο ματς (!), αλλά ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο του ματς, με τον Μπράουν να παίζει πολύ κοντρολαρισμένα.

Το “τριφύλλι” προσπάθησε να κάνει καλές άμυνες και να πάει σε επιθέσεις ένας εναντίων ενός, με τον Καλάθη να “πληγώνει” τους “ερυθρόλευκους” και να κατεβάζει τη διαφορά στους 5 πόντους (62-67). οι εύστοχες βολές του Γκιστ έκαναν το 64-67.

Σπανούλης και Τζέιμς έχασαν τα τρίποντα που επιχείρησαν, αλλά ο Ρίβερς έβαλε σουτ – μαχαιριά, ενώ ο Τζέιμς έφερε τη διαφορά στον πόντο (69-70 με ένα επιμέρους σκορ 19-8). 1:20» πριν το φινάλε ο Καλάθης “έστρωσε” το κάρφωμα του Γκιστ, που έκανε το 71-70. Η μια εύστροχη βολή του Σπανούλη όμως έκανε το 71-71. Στην τελευταία επίθεση, ο Τζέιμς προτίμησε να παίξει «ένας εναντίον ενός» στην περιφέρεια από το να κάνει κάποιο ντράιβ, έχασε την μπάλα και το ματς πήγε στην παράταση!

Overtime❗ The Greek derby is going on pic.twitter.com/QnMdRHSNGB — EuroLeague (@EuroLeague) March 2, 2018

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να στηρίζεται στον Καλάθη, αλλά έχασε με 5 φάουλ τον Τζέιμς Γκιστ (21 π.). Ο Καλάθης έβαλε τεράστιο τρίποντο για το 81-78, αλλά ο Σπανούλης έβαλε δίποντο και τη βολή του, φέρνοντας το ματς στα ίσα. Το “τεράστιο” τρίποντο του Ρόμπερτς όμως (4x4) και οι δυο εύστοχες βολές του έκαναν το 82-86. Ο Τζέιμς μείωσε, ο Παπαπέτρου έβαλε μια βολή (84-87), ο Αμερικανός πέτυχε 1/2 βολές (σ.σ. αντί να βάλει την πρώτη και να χάσει τη δεύτερη έκανε το ανάποδο) κι το ματς πήγε τελικά στους “ερυθρόλευκους” (85-87).

Τα δεκάλεπτα: 18-16, 34-43, 50-62, 71-71 (κ.α.), 85-87 παρ.

Παναθηναϊκός: 20/38 δίποντα, 9/28 τρίποντα, 18/32 βολές, 29 ριμπάουντ (20+9), 20 ασίστ, 8 κλεψίματα, 8 λάθη, 1 τάπα.