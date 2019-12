Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η Euroleague μας βάζει σε… κλίμα ντέρμπι “αιωνίων”!

Η Euroleague ξεκίνησε από την Τρίτη (03.12.2019) το pre-game του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός που θα γίνει την προσεχή Παρασκευή (21:30).

Στον επίσημο λογαριασμό της στα social media η Euroleague πόσταρε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού την περασμένη σεζόν, σε μια προσπάθεια να μας… ζεστάνει, ενόψει του “μεγάλου” ματς του ΟΑΚΑ.

As the Greek derby approaches, take a look at some of the best plays from both @olympiacosbc and @paobcgr in the last couple of seasons! #GameON pic.twitter.com/hQXGiYOMrq

