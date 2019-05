Μπορεί το παιχνίδι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός να μη διεξήχθη ποτέ, όμως οι απίστευτες εικόνες από το ΟΑΚΑ δεν έλειψαν, με οπαδούς να ανεβάζουν υβριστικό πανό για τα αδέρφια Αγγελόπουλου και νωπά κοτόπουλα στις εξέδρες.

Ελάχιστοι φίλοι του Τριφυλλιού βρέθηκαν στο γήπεδο μετά τη σχετική ενημέρωση από την «πράσινη» ΚΑΕ, αλλά όσοι πήγαν τελικά, παρακολούθησαν από κοντά την προπόνηση του Τριφυλλιού και αποθέωσαν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο κατά την είσοδό του στο παρκέ.

Δεν έμειναν όμως εκεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν για μία ακόμη φορά, ανεπανάληπτες εικόνες από ελληνικό αγώνα, ακόμη κι αν αυτός δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

With all the madness that’s been going on for over the past two weeks, it felt great to compete as a team today in our team scrimmage! To the greatest fans in the world we appreciate you guys coming out to today to support us! @paobcgr #paobc #GATE13 pic.twitter.com/fcZ3VwuFjc

— Sean Kilpatrick Jr (@SeanKilpatrick) May 20, 2019