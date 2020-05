Την ώρα που υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που βάζουν τον Νικ Καλάθη στο «στόχαστρο» ομάδων του εξωτερικού, δημοσίευμα από την Κρoατία κάνει λόγο για πρόταση ανανέωσης συμβολαίου από τον Παναθηναϊκό. Τι τονίζεται για Κώστα Σλούκα.

Ο κορονοϊός αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στα μπάτζετ των ομάδων και ο Κροάτης δημοσιογράφος Στιέπαν Βίντοβιτς αναφέρει σε «τιτίβισμα» του πως ο Παναθηναϊκός σκέφτεται να κάνει πρόταση ανανέωσης στον Νικ Καλάθη αλλά με μειωμένες αποδοχές.

Ειδικότερα, ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει προτείνει στον αρχηγό του συμβόλαιο 1,8 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο παίκτης αμείβεται με 2,3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στον Κώστα Σλούκα, με τον Βίντοβιτς να αναφέρει πως η συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει μόνο στα… όνειρα των ανθρώπων του «τριφυλλιού».

Παράλληλα, γίνεται λόγος και για τον Νεμάνιαν Νέντοβιτς. Όπως αναφέρεται, θα μπορούσε να είναι η τρίτη επιλογή του Παναθηναϊκού, σε περίπτωση που η ομάδα αποφασίσει να κινηθεί για κάτι αρκετά πιο οικονομικό, μιας και ο κορονοϊός αναμένεται να… μικρύνει το μπάτζετ των ομάδων.

Nick Calathes may consider contract renewal with Panathinaikos.

‘Pao’ has made an contract offer worth somewhere around 1.7-1.8 mil. per year