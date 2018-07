Παναθηναϊκός – Πασκουάλ: «Νιώθω σοκαρισμένος! Κουράγιο Έλληνες»

Τα γεγονότα στην Ελλάδα έχουν επηρεάσει όλο τον κόσμο, με το σοκ για τους πάνω από 70 νεκρούς να μην μπορεί να ηρεμήσει όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις στη χώρα μας. Ανάμεσά τους και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τσάβι Πασκουάλ.

Ο Ισπανός τεχνικός εμφανίστηκε συγκλονισμένος με τις φονικές φωτιές που στέρησαν τη ζωή σε τόσους ανθρώπους και έστειλε μήνυμα συμπαράστασης σε όλους του Έλληνες.

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος γι’ αυτή την τεράστια καταστροφή και τις ανθρώπινες ψυχές που χάθηκαν στην Αττική. Μετά από δύο χρόνια, νιώθω κομμάτι της χώρας και είμαι σοκαρισμένος. Θέλω να εκφράσω τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μου στον ελληνικό λαό και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Κουράγιο Έλληνες. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου μαζί σας», ανέφερε σε επίσημη δήλωσή του, ο Τσάβι Πασκουάλ.

Xavi Pascual after the fires in Greece: 'I'm deeply saddened by this disaster and the loss of lives' https://t.co/FlVvB8uj6y

— Sportando (@Sportando) July 25, 2018