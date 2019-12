Παναθηναϊκός – Πιτίνο: “Δεν έχουμε ψηλά κορμιά! Να είμαστε δυνατοί στα βασικά”

Την αδυναμία που έχει το ρόστερ του Παναθηναϊκού σε σχέση με τη Μπαρτσελόνα επισήμανε ο Ρικ Πιτίνο, αλλά και τη… λύση που θα επιτρέψει στους “πράσινους” να διεκδικήσουν τη νίκη στη μεταξύ τους “μονομαχία” στη Euroleague.

Ο προπονητής του Τριφυλλιού έκανε σχετική ανάρτηση στο twitter και τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός είναι undersized ομάδα μπροστά στους “μπλαουγκράνα”, από τους οποίους αποθέωσε τον Νίκολα Μίροτιτς.

«Η Μπαρτσελόνα είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες στην Euroleague. Έχει μεγάλα κορμιά και εμπειρία. Ο Μίροτιτς είναι από τώρα βασικός υποψήφιος για το βραβείο του MVP. Είμαστε μία ομάδα χωρίς μεγάλα κορμιά, η οποία πρέπει να είναι δυνατή στα βασικά στοιχεία σε κάθε φάση του αγώνα. Πάμε ΠΑΟ».

Barcelona is one of the strongest teams in the Euroleague. Great size and experience. Mirotic early MVP candidate. We are an undersized team that must be strong fundamentally with every phase of the game. Go PAO!

— Rick Pitino (@RealPitino) December 12, 2019