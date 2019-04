Παναθηναϊκός – Πιτίνο: «Δεν θα έφευγα από εδώ για κανένα ποσό!» Τι είπε για τον Λάνγκφορντ

Ο Παναθηναϊκός ήταν… οδοστρωτήρας στο ΟΑΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ και πήρε μία ακόμη ευρεία νίκη, με τον Ρικ Πιτίνο όμως να είναι «διπλά» ενθουσιασμένος και έτοιμος να… πεθάνει, όπως έγραψε κάνοντας πλάκα στο twitter.

Ο Αμερικανός τεχνικός είχε στο ματς και ένα επεισόδιο με τον Κιθ Λάνγκφορντ, αλλά μετά το τέλος του αγώνα, φάνηκε να το έχει ξεχάσει, εστιάζοντας στα 38 deflections που έκαναν οι παίκτες του κόντρα στην Ένωση. Παράλληλα, έδειξε «πιστός» στο Τριφύλλι, βάζοντας τέλος στα σενάρια για άμεση επιστροφή στο NCAA.

«Επιτέλους τα καταφέραμε! 38 deflections!!! Τώρα μπορώ να πεθάνω χαρούμενος! Σούπερ δουλειά από τον Παναθηναϊκό, περήφανος για τη μεγάλη προσπάθειά σας»!

We finally did it, 38 deflections!!! I can now die a happy man. Super job Panathinaikos. Proud of your great efforts. #paobc

