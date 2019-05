Παναθηναϊκός – Πιτίνο: «Ευχαριστώ την ΑΕΚ και τον Λούκα Μπάνκι»

Τα πλέι οφ δεν ξεκίνησαν αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να βρίσκουν την ευκαιρία να δώσουν ένα φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα, προκειμένου να ξεμουδιάσουν οι παίκτες και οι προπονητές να δοκιμάσουν διάφορα πρόσωπα και σχήματα.

Ο Ρικ Πιτίνο ένιωσε την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο την Ένωση, όσο και τον Λούκα Μπάνκι για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

«Ευχαριστώ την ΑΕΚ και στον σπουδαίο προπονητή της, Λούκα Μπάνκι για το σημερινό παιχνίδι. Δύο σκουριασμένες ομάδες που το χρειάζονταν», ανέφερε ο Αμερικανός τεχνικός.

Thank you to AEK and their great Coach Luca for the scrimmage today. Two rusty teams that needed it.

— Rick Pitino (@RealPitino) May 12, 2019