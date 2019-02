Παναθηναϊκός – Πιτίνο: «Πήραμε ένα μάθημα! Θα βελτιωθεί η εικόνα μας»

Ο Παναθηναϊκος κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, με τον Ρικ Πιτίνο να προσθέτει και αυτό τον τίτλο στο παλμαρέ του, αλλά να αποθεώνει τους παίκτες του, τόσο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, όσο και στη συνέχεια, με ανάρτησή του στα social media.

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Άλλαξαν την άμυνα τους σε ζώνη και είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει πολλές ομάδες που παίζουν τόσο μεγάλη διάρκεια σε ζώνη. Ήταν ένα μάθημα για μας και θα το έχουμε για τη συνέχεια υπόψιν μας. Είναι ο 24ος συνεχόμενος χρόνος που παίρνουμε τίτλο».

Για το μάθημα που πήρε από τη ζώνη: «Θα είμαστε έτοιμοι στον επόμενο αγώνα. Είχαμε πολλά ελεύθερα σουτ, αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Ήμασταν ελεύθεροι και δεν ευστοχούσαμε και στην άμυνα σούταραν με τα χέρια μπροστά τους και τα έβαζαν. Αυτά συμβαίνουν στο μπάσκετ. Στα τελευταία δύο λεπτά – κι εκεί είναι που μετράει – κάναμε το παν για να κερδίσουμε και αυτό έχει σημασία. Ξέρουμε ποιος είναι το «αστέρι» μας, αλλά ο Τόμας έχει κάνει τρομερή δουλειά στα ριμπάουντ, έχει βελτιώσει πολύ τα ποσοστά του και με τον Λάνγκφορντ να έχει επιστρέψει, πιστεύω θα βελτιώνεται πολύ η εικόνα μας».

«Το ελληνικό Κύπελλο στον Παναθηναϊκό. Φανταστικό σύνολο ανθρώπων. Πραγματικά ξεχωριστοί άνθρωποι».

Greek Cup Championship to Panathinaikos! Awesome group of guys. Truly special men #paobc pic.twitter.com/DCpL7P86u6

