Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Mε κορυφαίο για ακόμα μια φορά τον Νίκ Καλάθη και άξιο συμπαραστάτη τον Μάικ Τζέιμς, ο Παναθηναϊκός «ποδοπάτησε» τη Ρεάλ με 95-67 στο ΟΑΚΑ και έκανε το 1-0 στη σειρά. Ένα τεράστιο μέγεθος σαν τους «μερένγγες» υποκλίθηκε τόσο στον Παναθηναϊκό, όσο και στον κόσμο της ομάδας που από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού δημιούργησαν μια φοβερή ατμόσφαιρα, που… τρόμαξε τους παίκτες του Λάσο.

Ο Παναθηναϊκός έκανε δαιμονισμένο ξεκίνημα στο ματς και δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Ρεάλ να αντιδράσει. Οι “πράσινοι” κατάφεραν να επιβάλουν από την αρχή τον ρυθμό τους και να προηγηθούν με 12-0 πριν καν συμπληρωθούν τέσσερα λεπτά παιχνιδιού, με τον Μάικ Τζέιμς να σκοράρει (5 πόντοι) και τον Καλάθη να μοιράζει (3 ασίστ). Ο τρελός ρυθμός συνεχίστηκε με το σκορ να φτάνει στο 20-0 και τον Μάικ Τζέιμς να έχει 10 π.. Η “Βασίλισσα κατάφερε να πετύχει το πρώτο της καλάθι με την συμπλήρωση πέντε λεπτών παιχνιδιού, κάνοντας το 20-2 με τον Τόμπκινς, ενώ στη συνέχεια με κάποιες καλές άμυνες προβλημάτισε τους γηπεδούχους και εκεί τη λύση έδωσε και πάλι ο Τζέιμς που τρίποντο έκανε το 23-7. Η περίοδος έκλεισε με το τριφύλλι να βρίσκεται στο +13 (26-13).

Στη δεύτερη περίοδο η Ρεάλ μπήκε με σκοπό να “επιστρέψει” στο παιχνίδι και με τέσσερις γρήγορους πόντους του Αγιόν κατάφερε να μειώσει σε 26-17, αναγκάζοντας τον Τσάβι Πασκουάλ να καλέσει ταιμ αουτ. Σε εκείνο το σημείο στο ματς πέρασε ο Κένι Γκάμπριελ, με τον Αμερικανό να κάνει αμέσως αισθητή την παρουσία του ευστοχώντας σε τρίποντο κάνοντας το 29-17. Η συνέχεια βρήκε τους “πράσινους” να κάνουν διαχείριση του αγώνα και να μην αφήνουν την ομάδα του Λάσο να ρίξε την διαφορά κάτω από τους δέκα πόντους, Μάλιστα με πέντε σερί πόντους του Καλάθη έστειλε τη διαφορά στο +15 (38-23), ξεσηκώνοντας ακόμα περισσότερο το καυτό ΟΑΚΑ. Η άμυνα συνέχισε να είναι το μεγαλύτερο όπλο του τριφυλλιού, αφού μέσα από αυτές, έβγαζε αιφνιδιασμούς, που είτε τελείωναν με προσωπική ενέργειες του Τζέιμς, είτε με ασίστ του Καλάθη, που κατέληγαν σε εύκολους πόντους. Ο ρυθμός του αγώνα δεν έλεγε να αλλάξει και στους διακριθέντες ήρθε να προστεθεί και ο Ντέντμοντ που με δύο σερί τρίποντα έγραψε το 46-28. το μόνο που κατάφεραν οι Μαδριλενοι ήταν να ρίξουν τη διαφορά στο -16 (46-30).

WHAT. A. START@paobcgr opens with 2️⃣ steals and 5️⃣ points to open a 20-0 run in Athens!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/cTSr0Ku7rV

— EuroLeague (@EuroLeague) April 17, 2018