Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (21:00) τη Ρεάλ στο ΟΑΚΑ για την προτελευταία αγωνιστική, με τον Ρικ Πιτίνο να χαλαρώνει λίγο πριν από μεγάλο παιχνίδι.

Ο Αμερικανός τεχνικός επισκέφτηκε το πρωί την Ακρόπολη, προκειμένου να δείξει τα αξιοθέατα της Αθήνας σ’ ένα φίλο του από τις ΗΠΑ, ο οποίος ήρθε στη χώρα, προκειμένου να παρακολουθήσει τη σπουδαία αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν ντυμένος με τη φόρμα του Παναθηναϊκού και το κασκόλ της ομάδας κι έδειξε στον καλεσμένο του τα αξιοθέατα της πόλης.

Two ex-Knicks visiting the Acropolis on a windy day In Athens. Almost a 40 year great friendship with Dr Norman Scott. In for 48 hrs to see the Real Madrid game. Special friend. pic.twitter.com/AlUajsQZ5T

— Rick Pitino (@RealPitino) March 28, 2019