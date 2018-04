Φοβερός και τρομερός ο Νικ Καλάθης απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης , μοίρασε 16 ασίστ σε 25 λεπτά παιχνιδιού και οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε σπουδάια νίκη μέσα στο ΟΑΚΑ. Ρεκόρ στην ιστορία των play-off της Euroleague για τον άσο των «πράσινων».

The 👑 of the Playoffs assists pic.twitter.com/tXBPGPmail — EuroLeague (@EuroLeague) April 17, 2018

Ο ηγέτης του Παναθηναϊκού έκανε μαγική εμφάνιση και απέδειξε για ακόμα μια φορά τον λόγο, που συγκαταλέγεται μέσα στα φαβορί για το βραβείο του MVP στη φετινή διοργάνωση. Ο Έλληνας διεθνής αγωνίστηκε σε 25 λεπτά και κατάφερε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να πετύχει 11 πόντους (4/6 δίποντα, ½ τρίποντα), ενώ κατέβασε 6 ριμπάουντ και φυσικά να μοιράσει 16 ασίστ.

Όπως ανφέραμε αυτός ο αριθμός ασίστ αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία των play-off της διοργάνωσης.

Τα όργια του Καλάθη απέναντι στη Ρεάλ

WHAT. A. START@paobcgr opens with 2️⃣ steals and 5️⃣ points to open a 20-0 run in Athens!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/cTSr0Ku7rV — EuroLeague (@EuroLeague) April 17, 2018