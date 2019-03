Παναθηναϊκός: Σενάριο για επιστροφή Πιτίνο στις ΗΠΑ!

Ο Ρικ Πιτίνο απολαμβάνει πλέον την αποθέωση όλων στον Παναθηναικό, με τους φίλους του Τριφυλλιού να πίνουν νερό στο όνομά του, μετά τις συνεχόμενες νίκες στη Euroleague.

Ήδη μάλιστα στα social media γίνεται «πανικός» για την παραμονή του στην ομάδα και την επόμενη σεζόν, κάτι που όμως μοιάζει πολύ δύσκολο, ειδικά μετά τις νέες πληροφορίες από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα, ο έμπειρος τεχνικός έχει αρχίσει να προκαλεί ξανά το ενδιαφέρον των ομάδων της πατρίδας του, μετά τα κατορθώματά του και στην Ελλάδα, γεγονός που τον έχει φέρει και στη λίστα ενός «δυνατού» προγράμματος στο κολεγιακό πρωτάθλημα, αυτό της Αλαμπάμα.

Η αμερικανική ομάδα απέλυσε πρόσφατα τον προπονητή της και τα δημοσιεύματα θέλουν τον Πιτίνο να εξετάζεται για τη θέση του βασικού προπονητή, ενόψει της επόμενης σεζόν.

Column has been updated to reflect another name added to Alabama's list of coaching candidates. https://t.co/JjJWw09Bzr

— Joseph Goodman (@JoeGoodmanJr) March 23, 2019