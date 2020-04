Διαβάστε για τις δυο επιλογές που φέρεται να έδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον Τζίμερ Φρεντέτ.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο, Μοσχέ Χαλίκμαν, ο Παναθηναϊκός έδωσε δύο επιλογές στον Τζίμερ Φρεντέτ, προκειμένου οι δύο πλευρές να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.

«Ο Παναθηναϊκός ζήτησε από τον Φρεντέτ είτε να δεχτεί μείωση 50% είτε να βρει ομάδα για τη νέα σεζόν, προκειμένου η ομάδα να μην ξεφύγει από το μπάτζετ της», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με τις απολαβές του να φτάνουν το 1,7 εκατ. ευρώ ετησίως.

Jimmer Fredette has been asked by Panathinaikos to take a 50% pay cut or to find a new team for next season in order for the club to stay within budget per source.