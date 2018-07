Ένα από τα «σίριαλ» του καλοκαιριού για τον Παναθηναϊκό, αποτελεί και ο Κρις Σίνγκλετον, με τον Αμερικανό σέντερ να έχει δεχτεί προτάσεις σχεδόν από το σύνολο των μεγάλων ομάδων της Euroleague, αλλά να περιμένει το NBA ή και τους «πράσινους» πριν πάρει την οριστική του απόφαση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μάλιστα, ο 28χρονος μπασκετμπολίστας έχει ήδη αρνηθεί τις Εφές, Φενέρ, ΤΣΣΚΑ, Μπαρτσελόνα και Αρμάνι Μιλάνο, χωρίς πάντως να έχει υπογράψει ακόμη σε κάποια ομάδα, όπως φαίνεται και από τα «μηνύματά» του στα social media.

Απαντώντας σε φίλους του Τριφυλλιού στο twitter πάντως, τόνισε αρχικά ότι «θέλω να πάω κάπου που θα με θέλουν», διευκρινίζοντας λίγο μετά ότι δεν επρόκειτο για «μομφή» προς τον Παναθηναϊκό, επισημαίνοντας ότι «γουστάρει» τη θύρα 13.

Just want to go somewhere were im wanted https://t.co/cP5HuFsa7F

— Sing (@C_SING31) July 2, 2018