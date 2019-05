Παναθηναϊκός: Τα είδε όλα ο Πιτίνο! «Δεν έχω ιδέα τι γίνεται με τα πλέι οφ»

Με καριέρα 10ετιών στο κολεγιακό πρωτάθλημα και το NBA, ο Ρικ Πιτίνο σίγουρα πίστευε ότι έχει ζήσει τα πάντα στο μπάσκετ. Μέχρι που αποφάσισε να έρθει στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα.

Ο Αμερικανός προπονητής του Παναθηναϊκού έδωσε παιχνίδι μόνο ενός ημιχρόνου, πήρε ματς στα χαρτιά, δεν κατέβηκε σε αγώνα και πλέον ήρθε η ώρα να…. αράξει μέχρι να αποφασιστεί τι θα γίνει με τα πλέι οφ. Δεν άντεξε πάντως να μην εκφράσει την απορία του για το γεγονός στα social media.

«Κάποια πράγματα που καταλαβαίνω: παίζουμε χωρίς οπαδούς (εξαιτίας τιμωρίας για μάχες στις εξέδρες). Παίζουμε τελικού κυπέλλου μόνο με παιδιά στις εξέδρες, αλλά τώρα δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι συμβαίνει. Τα πλέι οφ αναβλήθηκαν επειδή μια ομάδα προσέφυγε στα δικαστήρια. Πού είναι ο Ντέιβιντ Στερν (σ.σ. πρώην κομισάριος του NBA) όταν τον χρειάζεσαι!».

Some things I understood: playing without any fans (due to suspension for fights in stands)

Playing Greek Cup with just kids in stands -but now I don’t have a clue what’s going on. Playoffs suspended because a team is going to court! Where’s David Stern when you need him!

