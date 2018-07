Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος θα φοράει για τα επόμενα τρία χρόνια τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο.

Οι «πράσινοι» ευχαρίστησαν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον @TheNatural_05 και να του ευχηθούμε καλή συνέχεια στην καριέρα του! ☘️

—

We would like to thank @TheNatural_05 and wish him all the best in his career! ☘️ #paobc #panathinaikos #euroleague pic.twitter.com/17lQvrdvmN

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 13, 2018