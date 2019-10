Παναθηναϊκός: Το «τρελό» buzzer beater του Ράις! – video

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν στη Γαλλία ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, αλλά οι «πράσινοι» πήγαν στα αποδυτήρια με +6 στο σκορ, μετά και από ένα «τρελό» τρίποντο του Ταϊρίς Ράις.

Με 6 δευτερόλεπτα για επίθεση, οι «πράσινοι» εκτέλεσαν εξαιρετικά το πλάνο του Πεδουλάκη στο τάιμ άουτ και ο Καλάθης βρήκε τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος πρόλαβε να εκτελέσει για να πετύχει ένα απίθανο buzzer beater.

What a way to finish a half!@ReseRice4 with the amazing buzzer-beater!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/NpqK80zNtR

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2019