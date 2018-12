Το δικό του μήνυμα μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και το ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας φρόντισε να στείλει ο Ρικ Πιτίνο.

Ο νέος τεχνικός του “τριφυλλιού” έγραψε στο twitter: “Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για τη νίκη της ομάδας μας επί του ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Σπουδαία ένταση και άμυνα. Το κοινό ήταν απίστευτο”.

Really excited for our team’s win over CSKA Moscow. Great intensity and defense. Crowd was amazing!

— Rick Pitino (@RealPitino) December 29, 2018