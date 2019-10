Παναθηναϊκός: Το βίντεο της EuroLeague για την επιστροφή του «θρύλου» Γκιστ στο ΟΑΚΑ – video

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (21:00) τον Ερυθρό Αστέρα στο ΟΑΚΑ, με τον Τζέιμς Γκιστ να επιστρέφει στην Αθήνα και να αντιμετωπίζει για πρώτη φορά τους «πράσινους», από όταν αποχώρησε από την ομάδα.

Η Euroleague ετοίμασε το δικό της βίντεο για τον Αμερικανό φόργουορντ, συμπεριλαμβάνοντας μερικές από τις καλύτερες στιγμές του Αμερικανού με τα χρώματα του Παναθηναϊκού κόντρα στους Σέρβους.

A @paobcgr legend 🟢

Tonight James Gist returns in the red of @kkcrvenazvezda 🔴#GameON pic.twitter.com/Sk7FVkKQhR

— EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2019