Για όλους και για όλα απάντησε στο twitter ο Μάικ Τζέιμς, αποκαλύπτοντας τους λόγους που επέλεξε την Αρμάνι Μιλάνο για τη συνέχιση της καριέρας του, αλλά και ότι ελπίζει να μην τον γιουχάρουν του χρόνο στο ΟΑΚΑ. Σχόλια έκανε επίσης για τον Καλάθη, τον Παππά, τον Σπανούλη, τον Μήτογλου, τον Ολυμπιακό και πολλά άλλα.

Οι απαντήσεις του Τζέιμς στο twitter

Για τον Παππά: «Οικογένειά μου»

Για τον Γκος του Ολυμπιακού: «Καλός παίκτης, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα προσαρμοστεί στη Euroleague».

Brodie nice, interesting to c how he adjust to euroleague https://t.co/SyvSsDmxb9 — Mike James (@TheNatural_05) July 23, 2018

Για την καλύτερη 5άδα αμυντικών στη Euroleague: «Χάινς, Καλάθης, Σίνγκλετον, Παπανικολάου και ίσως ο Γκιστ ή ο Τέιλορ».

Hines,nick, Singleton, papanikalau(spelling), maybe gist or Taylor https://t.co/ytpo3fF6DT — Mike James (@TheNatural_05) July 23, 2018

Για την επιστροφή του το χρόνου στο ΟΑΚΑ: «(Θα αισθάνομαι) Περίεργα, πολύ περίεργα. Ελπίζω ότι δεν θα με γιουχάρουν».

Strange. Very strange. Hopefully they don’t boo me lol https://t.co/Qamo8LGyez — Mike James (@TheNatural_05) July 23, 2018

Για την επόμενη ημέρα του Παναθηναϊκού: «Είναι δύσκολο να πει κανείς. Για να αντικαταστήσουν εμένα και τον Σίνγκλετον θα είναι δύσκολο, αλλά είναι μεγάλος σύλλογος και θα βρει άκρη».

It’s tough to say. To replace me and Chris is difficult but they’re a good club they will figure it out https://t.co/w6TYjAqFIv — Mike James (@TheNatural_05) July 23, 2018

Για το σε ποιον θα ήθελε να καρφώσει μπροστά του: «Στον Γκιστ, ώστε να μπορώ να τον κοροϊδεύω μετά, όταν θα πίνουμε μπύρα».

Gist lol jus so i can make fun of him while drinking a beer after https://t.co/k2wPMPBVO2 — Mike James (@TheNatural_05) July 23, 2018

Για το ποιος είναι καλύτερος, ο Γιουλ ή ο Σπανούλης: «Ο Γιουλ. Ο Βασίλης είναι θρύλος, αλλά είναι 36 πια, δεν είναι το ίδιο».

Llull, Billy a legend but he 36 he not the same https://t.co/bPBiHJRPIm — Mike James (@TheNatural_05) July 23, 2018

Για την πιο δύσκολη ομάδα που έχει αντιμετωπίσει: «Δεν ξέρω, ίσως ο Ολυμπιακός, απλώς και μόνο επειδή παίζουν σκληρά»

Idk. Maybe Olympiacos just because of how hard they play https://t.co/U3I6EUEOlS — Mike James (@TheNatural_05) July 23, 2018

Για την επιλογή της Αρμάνι: «Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα για εμένα. Βάσει συμπαικτών, προπονητή, ζωής κτλ».

I think it was a better team for me. Teammates, coach, life etc. just my opinion tho https://t.co/rDecmMWoRU — Mike James (@TheNatural_05) July 23, 2018

Για τον Μήτογλου: «Έχει τα προσόντα, πρέπει απλώς να τα βάλει σε σειρά»

He’s got tools. Just gotta put it together https://t.co/P1IzzW2h0k — Mike James (@TheNatural_05) July 23, 2018

Για τον κορυφαίο αμυντικό της Euroleague: Δεν ξέρω για να είμαι ειλικρινής. Ίσως ο Καλάθης, αλήθεια».